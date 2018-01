Überhaupt geht die Hamburger Luftaufsicht viele andere Wege. Da die Drohnenverordnung in vielen Teilen sehr schwammig formuliert ist, haben die Luftaufseher der Hansestadt ihre eigenen Deutungen gemacht. So dürfen Drohnen in Hamburg sehr wohl über der Elbe fliegen. Die ist eine Bundeswasserstraße und damit eigentlich tabu für unbenannte Fluggeräte. Zu Bahnlinien in Hamburg müssen die Steuerer immer so viel Abstand halten wie sie hoch fliegen. Also zehn Meter weg, gleich zehn Meter hoch. Die Drohnenverordnung sieht eigentlich 100 Meter Abstand vor. "Legte man alle Bestimmungen der Drohnenversordnung eins zu eins auf Hamburg um", so Brandt, "dann könnten Multicopter hier vielleicht noch am Stadtrand rauf und runter fliegen, mehr aber nicht."