Brasiliens Spieler Marcelo beim 1:7 gegen Deutschland. Archivbild Quelle: Marcus Brandt/dpa

Es war Zeuge eines der größten Spiele der Fußballgeschichte: Teile des Tores aus dem Halbfinale der Fußball-WM 2014 zwischen Deutschland und Brasilien (7:1) kommen nun wohltätigen Zwecken zugute.



Eines der Tore wurde in Belo Horizonte an die Deutsche Lepra- und Tuberkulosehilfe übergeben. Die Organisation will insgesamt 8.150 Stücke des Tornetzes an Spender verschenken. Das Torgestänge wird zukünftig im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund ausgestellt, das zweite Tor bleibt in Brasilien.