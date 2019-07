Theresa May und ihr Mann Philip winken vor 10 Downing Street.

Quelle: Frank Augstein/AP/dpa

Theresa May ist von ihrem Amt als Premierministerin zurückgetreten. Königin Elizabeth II. nahm das Gesuch Mays im Buckingham-Palast in London entgegen. Zuvor hatte sie sich in einer kurzen Rede in der Downing Street von den Briten verabschiedet.



Dabei dankte sie besonders ihrem Ehemann Philip, der ihr stets beigestanden habe. Im Parlament sagte May: "Ich bin sicher, dass unter den Frauen in diesem Haus heute eine künftige Premierministerin ist, vielleicht mehr als eine."