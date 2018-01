Es ist das erste Projekt in Europa des 2010 in der chinesischen Hauptstadt gegründeten Architekturbüros. Neben Niederlassungen in Bangkok und Hongkong hat Scheeren seit zwei Jahren auch ein Büro in Berlin. "Wir gehen nach Europa und zeigen, dass wir nicht nur riesengroße Gebäude in Asien bauen können, sondern dass wir ein Interesse daran haben und es schaffen, unsere Erfahrung in diesem Kontext auch für andere Maßstäbe innovativ zu nutzen", sagt er.