Eine Akrobatin wärmt sich gerade noch mit einem Spagat am Bühnenrand auf, während eine andere schon kopfüber durch die Luft gewirbelt wird - mit vollstem Vertrauen zu ihren Kollegen, die sie halten. Schon bei den Proben wurde schnell klar: Beim Cirque du Soleil sieht alles so leicht aus. Und dennoch - die muskulösen Artisten trainieren schon seit November in Hamburg. Dieses "Luxusmenü für die Sinne", wie Hauptdarsteller Pasquale Aleardi die Show bezeichnet, wurde bis zur Perfektion einstudiert. Das Musical Paramour, das erstmals 2016 am New Yorker Broadway präsentiert wurde, feierte dieses Wochenende auch in Deutschland Premiere.