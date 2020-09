Ein Krankenhausmitarbeiter führt Patienten zu einem Hospital.

Quelle: Uncredited/CHINATOPIX/AP/dpa/Archiv

Im Kampf gegen das neuartige Coronavirus hat China in der besonders schwer betroffenen Provinz Hubei ein umfassendes Fahrverbot verhängt. In Städten der gesamten Provinz dürfen nur noch Dienst- und Notfallfahrzeuge sowie Transporte mit Waren des täglichen Bedarfs auf die Straßen. Das geht aus einer Mitteilung der Regierung hervor.



Private Fahrten sind demnach nicht mehr erlaubt. In Hubei waren schon zuvor viele Städte abgeriegelt worden, darunter auch Wuhan, wo das Virus ursprünglich entdeckt worden war.