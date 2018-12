Überreste der Großen Moschee in Mossul. Archivbild

Quelle: Oliver Weiken/dpa

Mehr als ein Jahr nach der Zerstörung der Großen Moschee in der nordirakischen Stadt Mossul durch den IS hat der Wiederaufbau des historischen Gebäudes begonnen. Bei einer kleinen Feier in der Alstadt von Mossul wurde der Grundstein gelegt.



Neu errichtet werden soll auch das berühmte schiefstehende Minarett, ein Wahrzeichen der Stadt. Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) hatte die Moschee im Sommer 2017 gesprengt, als der Kampf um die ehemalige Dschihadistenhochburg in den letzten Zügen lag.