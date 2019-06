Das «Reuse Brew» ist ein aus Abwasser gebrautes Bier.

Quelle: Christoph Soeder/dpa

Ausgerechnet im Land des Reinheitsgebots gibt es jetzt Bier aus Abwasser. "Wir wollen zeigen, dass gereinigtes Abwasser nutzbar ist und man damit auch hochwertige Getränke herstellen kann", sagt Jens Scheideler von der Herforder Firma Xylem. Ganz neu sei die Idee laut Scheideler nicht.



Das Wasser-Technologie-Unternehmen will mit dem Bier "Reuse Brew" in Zeiten drohender Wasserknappheit ein Zeichen für die Abwasser-Wiederverwendung setzen. Es soll nicht in den Handel kommen.