Der Föderalismus in der Bildungspolitik führt dazu, dass jedes Land seine eigene Schulpolitik betreibt. Das Schulsystem orientiert sich dabei an den festgelegten Rastern Primarstufe (Grundschule), Sekundarstufe I (bis 10. Klasse) und Sekundarstufe II (bis 13. Klasse). Innerhalb dieser Grenzen gibt es aber viele Schultypen. Nicht alle werden in allen Bundesländern angeboten. Wer kleinlich zählt, kommt bundesweit auf mehr als 90 Schulformen. Insgesamt geht der Trend im Moment zur Zusammenlegung von Haupt- und Realschulen und zur Verkürzung der Gymnasialzeit auf acht Jahre ("Turbo-Abitur" oder auch G8 genannt). Eltern von schulpflichtigen Kindern klagen über ein heilloses Durcheinander und einen unzumutbaren Flickenteppich im deutschen Bildungssystem.



So gibt es beispielsweise in Baden-Württemberg die Hauptschule, die Werkrealschule, die Realschule und die Gemeinschaftsschule mit der Option auf eine gymnasiale Oberstufe und das Gymnasium. In Berlin existieren derweil nur noch das Gymnasium und die Integrierte Sekundarschule. Für jede Schulform gibt es Lehrpläne, für die spezielle Schulbücher konzipiert werden.



Die Kultusminister bemühen sich seit Jahren um mehr Vergleichbarkeit des Unterrichts und der Abschlüsse. So hat sich die KMK nach dem deutschen PISA-Debakel 2003 auf bundesweit verbindliche Bildungsstandards verständigt. Sie beschreiben, über welche Kompetenzen ein Schüler im jeweiligen Fach am Ende einer Jahrgangsstufe verfügen muss. In mehreren Bundesländern haben die Bildungsstandards zugleich die herkömmlichen Lehrpläne abgelöst. Zum Teil sind die Bildungsstandards auch Grundlage für die mittlerweile in fast allen Bundesländern üblichen zentralen Abschlussprüfungen.



