Erste Hilfsgüter des Roten Kreuzes sind in Venezuela eingetroffen. Ein Flugzeug mit Medikamenten und Generatoren an Bord landete in Caracas, wie das Rote Kreuz mitteilte. Die Lieferung ist Teil einer Aufstockung der humanitären Hilfe für Venezuela um fast das Dreifache.



Diese hatte das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) vor wenigen Tagen beschlossen. Das IKRK hatte kürzlich mit Venezuelas Gesundheitsministerium ein Abkommen unterzeichnet, um die Menschen notversorgen zu können.