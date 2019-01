Arbeiter bergen den eingeschneiten Zug.

Quelle: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentralbild/dpa

Die Harzer Schmalspurbahn hat den dritten Tag in Folge daran gearbeitet, einen eingeschneiten Zug zu bergen. Die Dampflok und ein verbliebener Waggon konnten aus den Schneemassen ausgebuddelt werden, wie ein Sprecher sagte. Der Wagen wurde am Nachmittag ins Tal gezogen.



Der Zug hatte sich am Dienstag kurz vor dem Brocken-Bahnhof in einer Schneewehe festgefahren. Fahrgäste mussten stundenlang ausharren. Am Mittwoch wurden zwei der drei bis zum Dach eingeschneiten Waggons ausgegraben.