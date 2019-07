Polizisten suchen am Bahnhof von Voerde nach Spuren.

Quelle: Guido Schulmann/tv-niederrhein/dpa

Ein 28-Jähriger hat am Bahnhof im niederrheinischen Voerde eine 34-Jährige vor einen einfahrenden Zug gestoßen. Die Frau sei ins Gleisbett gestürzt und von dem Regionalexpress überrollt worden, sagte ein Polizeisprecher. Trotz der Rettungsbemühungen sei sie noch am Ort gestorben.



Der polizeibekannte Mann wurde von Zeugen bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Er soll noch am Wochenende dem Haftrichter vorgeführt werden. Zu den Hintergründen der Tat war noch nichts bekannt.