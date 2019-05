In immer mehr Städten gibt es Dienste wie den Berlkönig. Archiv.

Quelle: Jens Kalaene/ZB/dpa

In immer mehr Städten können sich Fahrgäste neue Fahrdienste bestellen. Ob "Berlkönig" in Berlin oder "Isartiger" in München: Mit sogenannten On-Demand-Ridesharing-Diensten bringen städtische Verkehrsbetriebe vor allem Nachtschwärmer nach Hause.



Es sind per App gebuchte Sammeltaxis, meist ohne feste Haltestellen. Der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen zählt inzwischen Projekte in 17 Städten. Allerdings gibt es den Service meistens in den Innenstädten und nur selten am Stadtrand.