Mats Hummels

Quelle: dpa

Borussia Dortmund ist angeblich an einer Rückkehr von Mats Hummels von Bayern München interessiert. Nach Informationen von "Bild-Zeitung" und "Sport Bild" habe es bereits "konkrete Gespräche" zwischen beiden Klubs gegeben, und der BVB habe sein Interesse bei den Münchnern "offiziell hinterlegt". Bayern-Trainer Niko Kovac soll einen Verkauf Hummels akzeptiert haben.



Die Ablösesumme soll laut Bericht "im Bereich von 15 bis 20 Millionen Euro plus erfolgsabhängigen Nachschlägen" liegen. Hummels ist in der Jugend der Bayern ausgebildet worden, spielte jedoch von 2008 bis 2016 für Dortmund.