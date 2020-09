Kardinal Reinhard Marx. Archivbild

Quelle: Federico Gambarini/dpa

Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Heinrich Bedford-Strohm, und der Münchner Erzbischof Kardinal Reinhard Marx haben die europäische Flüchtlingspolitik kritisiert. "Es ist erbärmlich, was sich an der türkisch-griechischen grenze derzeit abspielt", sagte Bedford-Strohm.



Marx sagte: "Es geht nicht um eine unkontrollierte Grenzöffnung, sondern darum, die konkrete Not nicht aus den Augen zu verlieren." Die Kirchenvertreter verwiesen darauf, dass die Türkei 3,7 Millionen Menschen aufgenommen hat.