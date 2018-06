Keine fünf Stunden soll der ICE von Berlin nach München brauchen. Quelle: Sven Hoppe/dpa

Die Deutsche Bahn hat auf der neuen Schnellfahrstrecke Berlin-München den regulären Betrieb aufgenommen. Der erste ICE fuhr am Sonntagmorgen laut Bahnsprecher fahrplanmäßig um 6.30 Uhr am Berliner Hauptbahnhof ab. Der Zug wird um 11.02 Uhr in München erwartet.



Die ICE-Züge fahren auf den 623 Kilometern zwischen beiden Metropolen mit bis zu Tempo 300 und sollen der Bahn auch neue Kunden gewinnen. Der Neu- und Ausbau der Gesamtstrecke kostete rund zehn Milliarden Euro.