Die beiden Beluga-Wale in Shanghai. Archivbild

Quelle: Aaron Chown/Press Association/dpa

Der Umzug zweier Beluga-Wale nach Island ins weltweit erste Meeresreservat ist verschoben worden. Grund sei das schlechte Wetter, sagte ein Sprecher der Naturschutz-Stiftung Sea Life Trust.



Eigentlich sollte das Flugzeug mit den beiden Belugas in Shanghai abheben und am Dienstag in Island landen. Danach sollen die Belugas auf einer Fähre transportiert werden. Für Dienstag seien vor der isländische Küste aber heftige Stürme und hoher Seegang angekündigt, sagte der Sprecher weiter.