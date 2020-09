Die «Ocean Viking» bei einem Rettungseinsatz. Archiv

Quelle: Renata Brito/AP/dpa

Italien hat der Hilfsorganisation SOS Mediterranee erlaubt, die 176 Flüchtlingen an Bord des Rettungsschiffs "Ocean Viking" an Land zu bringen. Das teilte die Organisation auf Twitter mit. Als Anlaufhafen sei dem Schiff Tarent in Süditalien zugewiesen worden. Die "Ocean Viking" sei bereits auf dem Weg dorthin.



Das Rettungsschiff hatte die Migranten am Wochenende auf dem Mittelmeer vor der Küste Libyens gerettet und danach auf eine Möglichkeit gewartet, die Menschen in Europa an Land zu bringen.