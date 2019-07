Bis vor drei Jahren unterrichtete Elif als Lehrerin an einem Gymnasium im Südwesten der Türkei. Heute arbeitet sie an einer Privatschule in Ankara - allerdings nicht mehr als Lehrerin, sondern als Putzfrau. "Während die Lehrer ihre Kurse geben, bereite ich das Essen zu und putze die Toiletten", seufzt die 37-Jährige.