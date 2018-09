Im Militärkomplex Tadschi nordwestlich von Bagdad bilden 15 deutsche Soldaten unter dem Begriff "Fähigkeitsaufbau" erstmals auch im Zentralirak Soldaten aus. Dazu hat am 11. August als Pilotprojekt ein Lehrgang in der ABC-Abwehr begonnen, an denen irakische Militärausbilder teilnehmen. Lehrgänge in der Entschärfung von Sprengsätzen, Logistik und der Sanitätsausbildung sollen folgen. Das Bundestagsmandat gilt bis 31. Oktober und steht dann zur Verlängerung an.