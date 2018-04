Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) hat keinen Zweifel an der Urheberschaft des Assad-Regimes am mutmaßlichen Giftgaseinsatz im syrischen Duma. Der syrische Machthaber bombardiere mit dem Einverständnis der Russen permanent seine Bevölkerung, sagte die Ministerin am Donnerstag in der ZDF-Sendung "maybrit illner". Es sei "völlig klar", dass er "dieses Mal die Fassbomben auch mit Chemiewaffen beladen hat". Im Übrigen habe Russland in Syrien die völlige Luftraumkontrolle. "Ohne das Wissen der Russen fliegt dort niemand", betonte von der Leyen. Für die am Luftschlag gegen Syrien beteiligten Mitglieder des Sicherheitsrates seien die Beweise für einen Giftgaseinsatz "eindeutig" und "erdrückend" gewesen.