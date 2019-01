Am Montag wurde an dem Schiff, das in Bremerhaven von der Elsflether Werft und Subunternehmern saniert wird, heftig geschweißt, gehämmert und gebohrt. Das Schiff ist komplett eingerüstet und angesichts rostig wirkender Metallteile kaum noch als Stolz der Marine zu erkennen. Es flogen die Funken, während von der Leyen die Arbeiten besichtigte. Kommandant Nils Brandt führte die Ministerin durch das Schiff und zeigte ihr auch die Nieten aus dem Jahr 1958, mit denen die Metallteile damals verbunden wurden.