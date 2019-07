Seitdem tobt im neu gewählten Parlament eine Schlacht um die Personalie, die sich vor allem Frankreichs Präsident Macron auf die Fahnen schreibt, der nie ein Freund des Spitzenkandidaten-Prinzips war. Vor allem die sozialdemokratischen Europaabgeordneten sind hin- und hergerissen. Einerseits wissen sie, mit ihrer Ablehnung des Christdemokraten Manfred Weber selbst dazu beigetragen zu haben, dass die Spitzenkandidaten am Ende alle durchfielen. Andererseits saßen gewichtige sozialdemokratischen Regierungschefs wie Pedro Sanchez aus Spanien mit am Tisch des EU-Gipfels, der das Personalpaket mit von der Leyen an der Spitze schnürte.



Dennoch fuhren die deutschen Sozialdemokraten eine Kampagne gegen ihre Landsfrau, die auch in den eigenen Reihen bis nach Berlin Kopfschütteln erntete. Nicht ausgeschlossen, dass am Ende das offizielle Votum der sozialdemokratischen Fraktion pro von der Leyen lautet, die deutschen Abgeordneten sich dem aber entziehen. Turbulenzen für die Berliner Koalition wären garantiert.