Seit dem 3. September schwelt der Brand auf dem mit Munitionsresten übersäten Testgelände. Daher gebe es Probleme, das unterirdisch schwelende Moor zu löschen, sagt Andreas Sagurna. Er ist der Direktor des Zentrums Brandschutz der Bundeswehr, also der oberste Feuerwehrchef der Streitkräfte. "Das Besondere ist die Tiefe in zwei bis acht Metern, und das Besondere ist auch die Munitionskontamination. Das heißt, ich kann nicht einfach drauffahren mit einem Fahrzeug, weil dort Munition liegt", sagt Sagurna. Er setzt auf Infrarot-Aufnahmen eines Tornado-Jets, der am Samstagnachmittag über das Gelände fliegen sollte. Mit dieser Hilfe will das Team um Sagurna genau bestimmen, in welcher Tiefe die Brandnester liegen.