Der Rücktritt der Kanzlerin als CDU-Vorsitzende sei eine "Zäsur" für die Partei, sagte die Verteidigungsministerin. Bis zum Parteitag am 6. Dezember könnten sich die Bewerber nun zeigen und ihre Ideen präsentieren. "Ich erwarte einfach auch ein Feuerwehrk an Vorstellungen, an Ideen, an Konzepten", sagte von der Leyen. Dazu gehöre auch eine Debatte, wohin die CDU in den großen Fragen gehe - etwa bei der Digitalisierung oder im Klimawandel. "Das soll jetzt die nächsten sechs Wochen kommen und da bin ich sehr gespannt darauf", sagte von der Leyen.