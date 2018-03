Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen hat Russland dringend aufgefordert, zur Verbrechensaufklärung beizutragen. "Wir nehmen das sehr, sehr ernst", sagte sie im ZDF-Morgenmagazin. Sie erinnerte an das Attentat auf den Ex-Agenten Alexander Litwinenko: Russland habe 2006 einen Spion in Großbritannien mit radioaktivem Material getötet. "Russland muss seinen Teil zur Aufklärung beitragen", verlangte die CDU-Politikerin.



London wirft Moskau vor, für den Mordanschlag an dem Ex-Spion und dessen Tochter mit Nervengift in Südengland verantwortlich zu sein. Die Bundesverteidigungsministerin sagte: "Das ist eine schaurige Waffe, die dort eingesetzt worden ist." Das Attentat sei ein "schwerer Bruch aller internationaler Abkommen, was Chemiewaffen angeht". Und weiter: "Es ist eine schwere Gefährdung von unendlich vielen Unschuldigen."