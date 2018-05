Von der Leyen hält sich für politische Gespräche in Bagdad auf. Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Nach der militärischen Niederlage der Terrormiliz IS im Irak erkennt Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen neue Aufgaben für die Bundeswehr in dem Land.



Die Iraker wünschten sich deutschen Rat und Expertise etwa bei der Neuaufstellung der irakischen Streitkräfte, Unterstützung im Sanitätsdienst und bei der Logistik, sagte die CDU-Politikerin in der irakischen Hauptstadt Bagdad. Die bisherige Mission könne bald in eine "andere Form des Engagements" übergehen.