Telefonate mit Partnern in aller Welt, eine kurze Zeremonie, die politische Botschaft eines starken Europas: Ursula von der Leyen ist am Sonntag in ihr Amt als Präsidentin der Europäischen Kommission gestartet. Der Tag war nur ein Warmlaufen für ihre ersten großen Auftritte auf internationaler Bühne: Am Montag will von der Leyen bei der Weltklimakonferenz in Madrid ihr Topthema eines "Green Deal" präsentieren und für Europa eine Führungsrolle im Kampf gegen die Erderwärmung reklamieren. Am Freitag bricht sie auf zur ersten Dienstreise nach Afrika.