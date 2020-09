EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen sichert Athen Hilfe zu.

Quelle: Reuters

Nach der Öffnung der Grenzen für Flüchtlinge durch die Türkei hat die EU Griechenland umfassende Unterstützung zugesagt. Die EU stellt dem Land bis zu 700 Millionen Euro bereit, um die Lage an seinen EU-Außengrenzen zu bewältigen. Das sagte EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen bei einem Besuch an der griechisch-türkischen Grenze.



Sie kündigte zudem an, dass die EU-Grenzschutzbehörde Frontex 100 zusätzliche Beamte mit Schiffen, Hubschraubern und Fahrzeugen entsenden werde.