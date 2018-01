Ursula von der Leyen in Al-Asrak in Jordanien. Quelle: Michael Kappeler/dpa pool/dpa

Trotz des militärischen Rückzugs des Islamischen Staats wird sich Deutschland weiterhin am Kampf gegen die Terrormiliz beteiligen. Das kündigte Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen bei einem Besuch der Bundeswehr in Jordanien an.



"Wir werden weiter den IS bekämpfen müssen", sagte die CDU-Politikerin. Von Jordanien aus unterstützt die Bundeswehr die Luftangriffe der internationalen Allianz gegen die IS-Terrormiliz mit vier "Tornado"-Aufklärungsjets und einem Tankflugzeug.