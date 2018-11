Verteidigungsministerin von der Leyen (CDU) ist in den USA. Quelle: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa

Trotz der andauernden Auseinandersetzungen um die deutschen Verteidigungsausgaben hat US-Verteidigungsminister James Mattis die Anstrengungen der Bundesregierung gewürdigt. "Wir begrüßen die Ankündigung, dass Deutschland seine Verteidigungsausgaben bis 2024 um 80 Prozent steigern will", sagte Mattis bei einem Treffen mit Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen in Washington.



Mattis würdigte zudem das Engagement Deutschlands innerhalb der NATO, etwa in Afghanistan oder Litauen.