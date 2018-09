Nach langen Zeiten des Schrumpfens sind wir jetzt wieder in einer Zeit des Wachstums. Ursula von der Leyen, Verteidigungsministerin

Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) will die Mangelwirtschaft in der Bundeswehr beenden und Milliarden für eine umfassende Modernisierung ausgeben. "Nach langen Zeiten des Schrumpfens sind wir jetzt wieder in einer Zeit des Wachstums", sagte die CDU-Politikerin bei einem Besuch der Marineoperationsschule in Bremerhaven. Dazu hat die Ministerin ein sogenanntes Fähigkeitsprofil vorlegen lassen, in dem der Aufbau einer modernen Armee bis zum Jahr 2031 beschrieben wird.



Der Plan wurde der Geheimschutzstelle des Bundestags übermittelt, wo Abgeordnete ihn unter Bedingungen einsehen können. Der Generalinspekteur der Bundeswehr, Eberhard Zorn, hat das Fähigkeitsprofil unterzeichnet.