Die Bundeswehr ist seit 2002 in Afghanistan im Einsatz. 13 Jahre leistete die International Security Assistance Force (Isaf) ihren Beitrag zur Sicherheit am Hindukusch. Am 1. Januar 2015 wurde der Nato-geführte Isaf-Einsatz durch die Ausbildungs- und Beratungsmission "Resolute Support" abgelöst.