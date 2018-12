Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (M) Archivbild.

Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen hat die Flugbereitschaft der Bundewehr nach der schweren Panne eines Airbus' mit der Bundeskanzlerin an Bord in Schutz genommen. Mit nur zwei Prozent Ausfallquote bei Regierungsflügen in den letzten beiden Jahren sei sie statistisch sehr zuverlässig, sagte die CDU-Politikerin der "Bild".



Der Airbus sollte Angela Merkel zum G20-Gipfel nach Buenos Aires bringen. Er musste jedoch wegen einer technischen Panne über den Niederlanden umkehren.