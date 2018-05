Verteidigungsministerin Von der Leyen bei der Bundeswehrtagung. Quelle: Michael Kappeler/dpa

Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) hat bis 2025 einen Wehretat in Höhe von 1,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) in Aussicht gestellt - und damit indirekt Forderungen von US-Präsident Donald Trump nach noch höheren Militärausgaben eine klare Abfuhr erteilt.



2019 würden wahrscheinlich 1,3 Prozent erreicht, 2025 solle der Anteil dann bei 1,5 Prozent liegen, kündigte sie auf der Bundeswehrtagung an. Besonders die USA fordern ein Zwei-Prozent-Ziel bis spätestens 2024.