Wenn es um Technik für das Töten geht, dann sitzt das Geld plötzlich locker. Linke-Chef Bernd Riexinger

Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) nahm den Haushaltsentwurf von Finanzminister Olaf Scholz indes in Schutz. "Olaf Scholz hat meine volle Unterstützung", sagte Altmaier der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung". Der Haushalt für 2018 sei eine gute Basis, "bei mutmaßlich gutem Verlauf der Wirtschaft werden wir Spielraum für höhere Investitionen erschließen, insbesondere auch in Verteidigung und Entwicklungspolitik".



Für das laufende Jahr sind 38,5 Milliarden Euro an Verteidigungsausgaben vorgesehen, für das kommende 41,5 Milliarden Euro. Der Linkspartei ist das bereits zu viel. "Schwarz-Rot setzt auf Aufrüstung und die schwarze Null", sagte der Linken-Vorsitzende Bernd Riexinger der Deutschen Presse-Agentur am Freitag. Wenn es "um Investitionen in die Gesellschaft und für die Menschen geht, in Gesundheit, Altersvorsorge, Bildung und Infrastruktur", dann zeige sich die große Koalition geizig. "Aber wenn es um Technik für das Töten geht, dann sitzt das Geld plötzlich locker."