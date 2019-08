Die Frage der Themen-Verteilung birgt traditionell hohes Konfliktpotential. Denn wie in nationalen Regierungen gibt es Portfolios mit mehr oder weniger Prestige und Macht. Den Zuschnitt der Ressorts kann von der Leyen in gewissem Rahmen verändern. In der Diskussion ist etwa schon länger, einen eigenen Verteidigungskommissar zu schaffen, nachdem die EU hier in den kommenden fünf Jahren einen Schwerpunkt setzen will. Von der Leyen selbst pocht auf Spielraum: Nicht jeder der von den EU-Staaten vorgeschlagenen Kandidaten "wird letztlich im Team der gewählten Präsidentin sein", sagte eine Kommissionssprecherin.