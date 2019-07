Und wenn von der Leyen heute mit Zugeständnissen an die Sozialdemokratie kommt? Dann, sagt Constanze Krehl, würde sich an ihrer Ablehnung "nichts ändern". Und auch das schönste Programm, sagt Sippel, müsste ja erst einmal durch den Rat, wo wie zum Beispiel bei der Seenotrettung die Blockierer in Osteuropa sitzen. "Das wären Versprechungen, die sie nicht halten kann." Welche Zugeständnisse, fragt auch Joachim Schuster, sollen das von einer Kandidatin sein, "die vollständig abhängig vom Rat ist, der durch seine Uneinigkeit und offenen Interessensunterschieden Problemlösungen in zentralen Fragen blockiert?" Er will weiter unter den 154 Abgeordneten seiner Fraktion und in den anderen Fraktionen für eine Ablehnung werben. "Mein Eindruck ist", sagt Schuster, "dass es so oder so ein knappes Ergebnis wird".