Im ZDF heute journal verwies die Ministerin auf die Erhöhung der Verteidigungsausgaben der EU-Länder. Jahrelang hätten die Länder in Europa, auch Deutschland, ihre Verteidigungsausgaben reduziert und die Truppen verkleinert. Seit sich die Sicherheitslage verändert habe, "haben wir alle angefangen, wieder in die Streitkräfte zu investieren". Aber man sei "mitten in dem Prozess".

Um mehr in die Waagschale legen zu können, müsse aber auch die Außenwirtschaftspolitik europäisch abgestimmt sein. Von der Leyen drängte in diesem Zusammenhang zu "Klarheit beim Rüstungsexport".