Weil die SPD die Kandidatin nicht mitträgt, wird in der Großen Koalition in Berlin heftig gestritten. Der CDU-Europapolitiker David McAllister warnte in der "Rheinischen Post" vor einer institutionellen Krise der, falls von der Leyen durchfalle.



SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil spielte das Thema herunter. Der "Saarbrücker Zeitung" sagte er, er rechne auch bei einem Scheitern von der Leyens nicht mit einem Ende der Großen Koalition. Andere Themen seien viel entscheidender, so etwa das Klimaschutzgesetz, die Grundrente und der Einstieg in den Abbau des Solis.