Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU). Archivbild Quelle: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa

Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen wertet den Asylkompromiss zwischen CDU und CSU als Richtungsentscheidung. Die Union sei knapp am Bruch vorbeigeschrammt. "Wir haben beide in den Abgrund geschaut", sagte die CDU-Vize-Chefin der Funke Mediengruppe.



"Im Kern ging es darum, ob wir im Alleingang oder gemeinsam in Europa Lösungen finden wollen. Und diese Frage ist ganz klar entschieden worden." Es gebe eine tiefe Grundüberzeugung in der Union, "dass wir die Europapartei sind".