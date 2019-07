Die Kandidatin selbst schweigt zu alledem - sie hat sich bisher nur äußerst knapp und allgemein zu ihrer Nominierung geäußert. Vor der Abstimmung im Parlament in zwei Wochen dürfte sie alles daran setzen, die bisher skeptischen Sozialdemokraten, Liberalen und Grünen für sich zu gewinnen und eine breite Allianz zu schmieden. Das wiederum könnte Ergebnisse zeitigen, die Orban und Co. nicht lieb wären. Eine Mehrheit in der Mitte des EU-Parlaments will zum Beispiel ein klareres Verfahren für Rechtsstaatsverstöße, wie sie Ungarn und Polen angekreidet werden. Und die finnische Regierung, die bis Jahresende den Vorsitz der EU-Länder führt, machte sich dafür stark, dass auch EU-Gelder an die Einhaltung der gemeinsamen Werte gekoppelt werden.



Ungarische Kommentatoren warnen schon, dass sich Orbans "Erfolg" als Pyrrhussieg erweisen könnte. Von der Leyen sei unabhängig, schrieb zum Beispiel das Portal "hvg.hu": "Mit ihr wird Orban nicht kungeln können, es wird keine Hinterzimmer-Kumpanei, keine Witzeleien wie mit Juncker geben." Die Zeitung "Hospodarske noviny" aus Prag sieht es so: "Der Visegrad-Gruppe ist es gelungen, sich ins eigene Knie zu schießen."