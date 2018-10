In einem atemberaubenden Tempo installierte sie mit Katrin Suder eine Staatssekretärin, die sie aus der Beratungsagentur McKinsey abgeworben hatte. Suder sollte den Kehraus organisieren. Verkrustete Strukturen aufbrechen, jahrzehntelange Kumpanei zwischen Bundeswehr und Rüstungsindustrie zerschlagen und ein effektives Beschaffungswesen organisieren. Intern sorgte diese Neuaufstellung schon seit langem für Kritik an der Ministerin und ihrem Umfeld. Die Alt-Vorderen klammerten sich an ihre Pfründe. Auch in der Öffentlichkeit wurde immer wieder die Frage laut, wie viel Effektivität entsteht da wirklich und wie viel ist nur guter Schein.