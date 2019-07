Viele Sozialdemokraten sind verärgert, dass ihr Spitzenkandidat Frans Timmermans nicht zum Zug gekommen ist, nachdem Weber aus dem Rennen war. Vor allem deutsche SPD-Abgeordnete wollen nicht für von der Leyen stimmen. Die Fraktionsspitze will erst am Dienstagnachmittag nach der Rede von der Leyens und der Debatte am Vormittag eine Abstimmungsempfehlung abgeben.