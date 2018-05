Die deutschen Wehrausgaben sollen bis 2025 von 1,2 Prozent auf 1,5 Prozent der Wirtschaftsleistung (BIP) steigen. Das kündigte Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen bei einer Tagung des militärischen und zivilen Spitzenpersonals der Bundeswehr in Berlin an. "Das braucht die Bundeswehr", sagte die Ministerin. "Aber das ist auch für die Verlässlichkeit untereinander unverzichtbar, denn alle anderen (in der NATO) strengen sich auch an."