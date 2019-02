Ursula von der Leyen. Archivfoto

Quelle: Arne Immanuel Bänsch/dpa

Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen hat sich für eine enge militärische Zusammenarbeit der EU mit Großbritannien ausgesprochen. "Das ist in beiderseitigem Interesse", sagte die CDU-Politikerin.



Der Brexit habe für viele Felder negative Auswirkungen, "aber in der Sicherheitspolitik rücken wir enger zusammen", so von der Leyen. Großbritannien habe ein hohes Interesse, bei bestimmten militärischen Projekten in Europa dabei zu sein. Diese Tür wolle man durch eine Drittstaatenregelung öffnen.