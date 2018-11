Ursula von der Leyen besuchte die Truppe in Norwegen. Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) hat eine positive Zwischenbilanz der deutschen Beteiligung am größten Nato-Manöver seit Ende des Kalten Krieges gezogen. "Unsere Bundeswehr kann richtig stolz darauf sein, was sie hier leistet", sagte sie bei einem Truppenbesuch in Norwegen.



Von ausländischen Partnern bekommen sie viel Anerkennung und Respekt dafür zu hören, wie gut die Truppe aufgestellt und trainiert sei. "Hochmotiviert, hochprofessionell", ergänzte von der Leyen.