Ursula von der Leyen Quelle: ZDF/Sevea Pietschmann

Deutschland wird sich beim Bau der Gaspipeline Nord Stream 2 nicht von der Kritik des amerikanischen Präsidenten Donald Trump beirren lassen. Wenn sich die beteiligten Unternehmen an die Regeln hielten, werde das Projekt zu Ende geführt, sagte Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen in der ZDF-Sendung "maybrit illner".



Das sei so in einem Rechtsstaat. Aufpassen müsse man, dass die Ukraine nicht zum Verlierer werde. Sie habe "ganz, ganz wichtige Einnahmen aus dieser Durchleitung".