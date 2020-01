Von der Leyen legte mit einer Liebeserklärung an London und Großbritannien los, an seine Kultur, seine Eigenarten und die Leistungen der Briten beim Aufbau der EU. Sie erinnerte an die vielen Briten, die sich als Europäer verstehen und im öffentlichen Dienst und in Brüssel ihr Leben lang für die gemeinsame Idee eines vereinten Europa gekämpft hätten. Doch gerade als trauernde Rührung sich breit machen wollte in der berühmten Wirtschaftsuni, kamen die harten Wahrheiten. Das Verhältnis könne nie wieder so sein wie vorher, ohne gleiche Wettbewerbsbedingungen werde es keinen ungehinderten Zugang zum Binnenmarkt geben. Und ohne Verlängerung der Übergangsphase über Ende 2020 hinaus sei es "unmöglich", alle Wirtschaftsbereiche in einem Freihandelsvertrag zu klären.