Europa-Rede von Ursula von der Leyen.

Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Die künftige EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen will Europa bis 2050 klimaneutral machen und dies festschreiben. "Wir können und müssen es schaffen, dass Europa der erste klimaneutrale Kontinent wird", sagte sie in Berlin. Sie wolle das erste europäische Klimaschutzgesetz vorlegen, "das dieses Ziel in verbindliches Recht übersetzt".



Europa sei nur für neun bis zehn Prozent der weltweiten Emissionen verantwortlich, könne aber bei CO2-armen Technologien die Führung übernehmen.